Business news: Ungheria, ministro Esteri loda "investimenti record" nel 2020

- L'Ungheria non ha mai avuto un anno così positivo in termini di investimenti. Lo ha scritto su Facebook il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto. Da inizio anno il governo ha finanziato un totale di 1.433 progetti di investimento per il valore complessivo di 1.676 miliardi di fiorini (4,6 miliardi di euro). I sussidi statali hanno totalizzato il valore di 472 miliardi di fiorini (1,3 miliardi di euro). I progetti ai quali il governo ha garantito un finanziamento hanno consentito la creazione di quasi 13 mila posti di lavoro e aiutato a salvaguardarne oltre 260 mila già esistenti, ha precisato il ministro. Szijjarto ha sottolineato anche che l'80 per cento delle società che hanno fatto tali investimenti sono piccole e medie imprese ungheresi. (Vap)