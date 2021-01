Business news: novembre 2020, deficit di bilancio romeno all'8 per cento del Pil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania, nei primi undici mesi del 2020, ha registrato un deficit di bilancio dell'8 per cento del Pil, ovvero di 17 miliardi di euro. Nello stesso periodo dell'anno precedente, il deficit romeno aveva raggiunto il 3,5 per cento del Pil. Il ministero delle Finanze di Bucarest precisa in un comunicato che l'incremento è stato determinato dall'andamento sfavorevole delle entrate di bilancio, oltre che dal posticipo del pagamento di alcuni oneri fiscali delle aziende durante l'attuale crisi sanitaria. Gli importi rimasti nel settore economico per combattere la pandemia Covid-19 ammontano al 4,16 per cento del Pil. La differenza è stata determinata anche dai pagamenti eccezionali generati dalla pandemia. (Rob)