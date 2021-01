Business news: Francia, a novembre aumenta disoccupazione a +0,9 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

In Francia il numero di disoccupati iscritti nella categoria A (senza nessun impiego) a novembre è aumentato dello 0,9 per cento, con 34 mila persone in più, a 3,828 milioni in più. È quanto emerge dalle stime del ministero del Lavoro. Il dato registra il primo aumento dopo sei mesi consecutivi di calo. Il numero di disoccupati è di circa il 10 per cento più alto (+341.800) rispetto a fine febbraio, prima dell'inizio della crisi del coronavirus.