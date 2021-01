Business news: Porsche installerà poli ricarica super veloci in maggiori città di Spagna e Portogallo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Porsche Iberica installerà nelle prossime settimane 175 KW di poli di ricarica super veloci in alcune delle principali città della Spagna e del Portogallo come Madrid, Saragozza, Valencia, Porto o Lisbona. Secondo quanto riferito dalla casa automobilistica in una nota, queste installazioni rientrano nel progetto "Porsche City Charging" e saranno collocate in punti strategici come alberghi o centri commerciali in modo da facilitarne l'uso intensivo. Le colonnine di ricarica super veloci consentono alla maggior parte dei veicoli elettrici di caricare le batterie in appena mezz'ora. (Spm)