Business news: Spagna, via libera alla fusione tra Unicaja e Liberbank

- I consigli di amministrazione di Unicaja e Liberbank hanno dato il via libera nella serata di ieri alla fusione che darà vita nei prossimi mesi alla quinta più importante banca di Spagna con un attivo di oltre 100 miliardi di euro e quasi 10 mila dipendenti. Come riferisce il quotidiano "El Pais", se l'accordo non fosse stato concluso prima della fine dell'anno il processo avrebbe subito inevitabilmente una lunga battuta d'arresto. In base all'accordo, l'equazione di scambio prevede il 59,5 per cento per Unicaja ed il 40,5 per cento per Liberbank. L'acquisizione comporterà lo scioglimento senza liquidazione di Liberbank e il trasferimento in blocco di tutto il suo patrimonio a Unicaja che acquisirà tutti i diritti e gli obblighi di Liberbank. I due istituti di credito hanno giustificano il loro matrimonio dalla "necessità per le banche di migliorare la loro efficienza e di ridurre i loro costi operativi in un contesto di prolungata riduzione del margine di interesse". A questa situazione si è aggiunta la pandemia del coronavirus che ha "rafforzato questa tendenza" in quanto ha provocato una crisi economica che manterrà i tassi "molto bassi o addirittura negativi per un periodo più lungo di quanto previsto finora". (Spm)