Business news: Germania, Ferrovie progettano linea Intercity Francoforte-Muenster

- Le Ferrovie tedesche (Db) progettano una nuova tratta per treni Intercity che, da dicembre del 2021, collegherà Francoforte sul Meno, in Assia, e Muenster, in Renania settentrionale-Vestfalia, via Siegerland e Sauerland. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Per alcune città lungo il percorso di 220 chilometri, ha comunicato Db, questo sarà il primo collegamento ferroviario a lunga distanza in 15 anni. Sulla tratta, verranno utilizzati nuovi treni a due piani con 468 posti a sedere e nove parcheggi per biciclette. Due convogli al giorno proseguiranno da Muenster per la stazione di Norddeich Mole, in Bassa Sassonia, con collegamenti con le Isole Frisone orientali. (Geb)