Business news: Azerbaigian, il Parlamento approva la legge di bilancio per il 2021

- Il Milli Majlis, il Parlamento di Baku, ha approvato in terza e definitiva lettura la legge di bilancio dell’Azerbaigian per il 2021. Le entrate del bilancio statale per il 2021 sono stimate a 25,4 miliardi di manati (14,9 miliardi di dollari), pari al 33,6 per cento del Pil. Nel frattempo, le spese del bilancio statale sono previste a 2,8 miliardi di manati (1,6 miliardi di dollari), ovvero il 37,7 per cento del Pil. "Negli ultimi cinque anni la quota delle spese sociali è aumentata rispetto alle spese di bilancio", ha detto il ministro delle Finanze, Samir Sharifov, alla riunione tenutasi al Milli Majlis. Il ministro ha affermato che l'aumento della spesa sociale del bilancio dello Stato per il 2021 è pari al 5,3 per cento: "Proseguimento delle misure per creare nuovi posti di lavoro, fornendo assistenza alle fasce sensibili della popolazione in relazione alla pandemia, il pagamento di nuovi prestiti studenteschi, nonché le tasse scolastiche per i bambini delle famiglie del gruppo sensibile hanno causato un aumento della spesa sociale”, ha detto Sharifov. (Rum)