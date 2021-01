Business news: greca Energean punta ad acquisto quota restante in sussidiaria israeliana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società energetica greca Energean punta ad acquistare dalla compagnia Kerogen la quota restante, pari al 30 per cento, della sua sussidiaria israeliana (Energean Israel). L'operazione ha un valore compreso tra i 380 e i 405 milioni di dollari. La sussidiaria israeliana di Energean detiene il 100 per cento degli interessi nei giacimenti di Karish e Tanin, nell'offshore di Israele. Energean punta a chiudere l'operazione per l'acquisto della quota di Kerogen entro il primo trimestre del 2021. "L'acquisizione rappresenta un'opportunità unica. Ci permette di consolidare i nostri interessi in Israele", ha commentato l'Ad di Energean Mathios Rigas. (Gra)