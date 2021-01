Covid: si chiude anno del virus, nel Lazio 164.964 casi totali, con vaccino e cure la luce fuori dal tunnel nel 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma anche la paura per i morti: il 6 marzo, due giorni prima del lockdown, muore la prima donna positiva al coronavirus all’ospedale San Giovanni. Si tratta della prima vittima nel Lazio. Dopo provvedimenti stringenti, e una estate trascorsa con meno allarme, una nuova ondata, a partire da ottobre. Nel Lazio il picco di positivi si registra il 14 novembre, con 2.997 casi. Il 15 dicembre è invece record di decessi, con 83 vittime. Ad oggi nel Lazio sono 76.361 gli attuali casi positivi al Covid-19, di questi sono 73.304 in isolamento domiciliare. Mentre 3.057 persone sono ricoverate, di cui 305 in terapia intensiva. Infine, 3.792 persone sono decedute e 84.811 guarite. Dall’inizio della pandemia, nella regione sono stati esaminati 164.964 casi. (segue) (Rer)