Covid: si chiude anno del virus, nel Lazio 164.964 casi totali, con vaccino e cure la luce fuori dal tunnel nel 2021 (3)

- Nel 2020 nel Lazio, secondo le stime del Seresmi, Servizio regionale per l'epidemiologia, sorveglianza e controllo delle malattie infettive, l’età mediana dei positivi è 46 anni, i contagi sono ripartiti in maniera equa tra uomini (49 per cento) e donne (51 per cento), e la metà dei casi si sono registrati nel comune di Roma e il 75 per cento nella provincia: da inizio epidemia, complessivamente, i casi sono stati il 50,6 per cento nella Capitale, i restanti in tutte le altre province del Lazio. Nel dettaglio, nella Asl Roma 1 il 18,4 per cento, nella Asl Roma 2 il 21 per cento, nella Asl Roma 3 l’11,2 per cento, nella Asl Roma 4 il 4,8 per cento, nella Asl Roma 5 il 9,4 per cento, nella Asl Roma 6 il 10,3 per cento. Nella Asl di Frosinone il 7,9 per cento dei casi, nella Asl di Latina l’8,6 per cento dei casi, nella Asl di Rieti il 2,9 per cento dei casi e nella Asl di Viterbo il 5,4 per cento dei casi. (segue) (Rer)