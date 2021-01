Business news: Austria, Mitsubishi costruisce la più grande acciaieria a zero emissioni al mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso giapponese dell'ingegneria Mitsubishi Heavy Industries si prepara a completare in Austria la più grande acciaieria al mondo a zero emissioni nette di anidride carbonica. Lo riferisce il quotidiano "Nikkei", precisando che al progetto lavora l'unità britannica di Mitsubishi Heavy. Una volta ultimata, l'acciaieria sarà operata dall'azienda siderurgica austriaca Voestalpine; l'avvio dei collaudi è previsto già per il prossimo anno. Presso lo stabilimento verrà utilizzato idrogeno al posto del carbone per il processo di riduzione dei minerali di ferro. Lo stabilimento avrà una capacità annua di 250mila tonnellate di acciaio. Nel 2018 l'industria siderurgica globale ha generato circa 2 miliardi di tonnellate di CO2, secondo le stime dell'Agenzia internazionale per l'energia (Aie), un livello di emissioni doppio rispetto a quello dell'anno 2mila. Il processo di riduzione dei minerali di ferro è responsabile di gran parte delle emissioni, e colossi giapponesi della siderurgia come Nippon Steel stanno sviluppando processi di riduzione tramite idrogeno basati su normali altiforni. Lo stabilimento in fase di realizzazione in Austria impiega un processo denominato riduzione diretta del minerale ferro (Dri), che ha un output inferiore rispetto a quello di nuovi altiforni ad hoc, ma richiede anche investimenti iniziali inferiori. Affinché il Dri divenga davvero competitivo sul piano economico sarà però necessario ridurre il costo dell'idrogeno, che ad oggi si aggira attorno a 100 yen per metro cubo, secondo le stime del ministero dell'Economia, del commercio e dell'industria giapponese. (Git)