Business news: Ad Bmw Zipse, aumenteremo produzione di veicoli elettrici

- Il gruppo automobilistico tedesco Bmw aumenterà la produzione di veicoli elettrici dal 2021 al 2023, “con 250 mila auto in più rispetto a quanto inizialmente previsto”. È quanto dichiarato dall'amministratore delegato di Bmw, Oliver Zipse, nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Augsburger Allgemeine”. Zipse ha aggiunto che la quota di vetture elettriche nelle vendite di Bmw dovrebbe aumentare “dall'8 per cento di quest'anno a circa il 20 per cento nel 2023”. Secondo l'Ad, la sfida principale per l'elettromobilità in Germania è il lento sviluppo dell'infrastruttura delle stazioni di ricarica. Nel Paese, ha detto Zipse, “dovrebbero circolare dai sette ai dieci milioni di veicoli elettrificati nel 2030”. Date tali cifre, sarebbe necessario “un totale di circa otto-undici milioni di punti di ricarica, di cui un milione pubblici”. Per l'Ad di Bmw, in tale prospettiva, “ogni settimana dovrebbero essere messi in funzione 15 mila punti di ricarica privati ​​e circa 1.300 pubblici per queste dimensioni. Purtroppo, siamo ben lontani da questo”. Pertanto, la più grande preoccupazione di Zipse è che l'offensiva di Bmw sul fronte dell'elettromobilità venga “rallentata dalla scarsa espansione dell'infrastruttura di ricarica”. (Geb)