Business news: Borsa di Mosca aumenta al 13,1 per cento la sua partecipazione nella Borsa kazakha

- La Borsa di Mosca ha aumentato la sua partecipazione nel capitale della Borsa del Kazakhstan (Kase) dal 3,32 al 13,1 per cento. Lo ha riferito la piattaforma di trading russa. Nel 2018 la Kase e la Borsa di Mosca hanno firmato un accordo di partnership strategica che prevede un'acquisizione graduale da parte della Borsa di Mosca di una quota sino al 20 per cento del capitale autorizzato per un massimo di 338 milioni di rubli (circa 3,7 milioni di euro al tasso di cambio attuale). La Borsa di Mosca è diventata azionista della Kase nel mese di gennaio del 2019, acquisendo il 3,32 per cento del suo pacchetto azionario. (Rum)