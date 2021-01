Business news: Germania, Commerzbank taglierà 2.300 posti di lavoro entro il 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dirigenza di Commerzbank ha raggiunto l'accordo con i sindacati sul taglio di 2.300 posti di lavoro entro il 2024, con un costo da 610 milioni di euro. È quanto comunicato dal secondo istituto di credito tedesco dopo Deutsche Bank. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, a causa della ristrutturazione del personale, Commerzbank prevede una perdita significativa per il 2020. Il costo dell'operazione verrà, infatti, incluso nel bilancio del quarto trimestre. I tagli dei dipendenti sono parte del piano di austerità presentato da Commerzbank nel 2019. Tuttavia, diversi investitori hanno criticato la riduzione dei dipendenti come insufficiente. Pertanto, la banca sta lavorando da mesi a ulteriori piani per la diminuzione del personale. (Geb)