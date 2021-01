Kosovo: Parlamento approva piano di spesa 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi la presidente ad interim del Kosovo, Vjosa Osmani, ha concluso le consultazioni con le forze parlamentari dopo la sentenza della Corte costituzionale che ha giudicato illegittima la formazione del governo di Hoti aprendo la strada a nuove elezioni anticipate. Secondo un sondaggio, condotto la scorsa settimana da una società di ricerca e consulenza con sede a Pristina, la Ubo Consulting, il Movimento Vetevendosje sarebbe primo partito con 55 seggi, mentre il Partito democratico del Kosovo (Pdk) si attesterebbe al secondo posto con 19 parlamentari, seguito dalla Lega democratica del Kosovo (Ldk) con 18, e l'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak) con 8 seggi. Secondo quanto emerso, tuttavia, il sondaggio non avrebbe incluso alcune variabili che potrebbero avere un impatto sul numero finale dei seggi in Assemblea, vale a dire i voti della diaspora e il possibile effetto dell'iniziativa civica guidata dalla presidente ad interim Osmani. (segue) (Kop)