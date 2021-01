Kosovo: Parlamento adotta in prima lettura la legge di bilancio per il 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento del Kosovo ha adottato in prima lettura la legge di bilancio per il 2021. Sono 64 i parlamentari che hanno votato a favore del disegno di legge, mentre oggi è previsto il voto in seconda lettura. Il ministro delle Finanze, Hikmete Bajrami, ha affermato che votando a favore del disegno di legge in prima lettura, i parlamentari hanno evitato un'inutile crisi e li ha invitati a votare a favore anche in seconda lettura. L’esponente del Partito democratico del Kosovo (Pdk), Ganimete Musliu, ha dichiarato che i parlamentari del Pdk hanno votato a favore del bilancio 2021 sebbene non sia la legge migliore possibile. "Abbiamo deciso di votare a favore perché il Kosovo si trova di fronte a una situazione difficile attualmente e c'è la minaccia che tutti i dipendenti del settore pubblico possano essere lasciati senza stipendio alla fine di marzo del prossimo anno", ha detto Musliu. "Abbiamo anche votato in precedenza a favore del pacchetto di ripresa economica. Abbiamo votato a favore di dieci accordi internazionali in Parlamento. Lo abbiamo fatto per il bene del Paese", ha aggiunto l’esponente del Pdk. (Alt)