Kosovo: oggi riunione del partito Ldk per scegliere candidato premier

- La direzione nazionale della Lega democratica del Kosovo (Ldk), partito di governo uscente, si riunirà oggi sotto la presidenza di Isa Mustafa. La riunione, prevista per le ore 14, è finalizzata alla scelta del candidato premier dell'Ldk in vista delle elezioni anticipate che si terranno nel primo trimestre 2021."L'Ldk sarà la forza politica vincitrice nelle prossime elezioni parlamentari anticipate, ha affermato nei giorni scorsi il primo ministro facente funzione del Kosovo, Avdullah Hoti. "Se guardi alle azioni che abbiamo intrapreso durante i 6-7 mesi alla guida del governo, siamo i principali favoriti per vincere queste elezioni. Sai in quale stato abbiamo trovato il Paese: completamente bloccato, con sanzioni internazionali. L'abbiamo completamente aperta, abbiamo gestito la pandemia, siamo tra i 3-4 paesi che l'hanno gestita al meglio", ha detto Hoti in apertura di una mostra a Pristina. (segue) (Kop)