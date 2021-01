Kosovo: leader Vetevendosje Kurti, il popolo ha già deciso per chi votare nelle elezioni anticipate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il popolo kosovaro ha già deciso per chi votare alle prossime elezioni parlamentari. Lo ha detto il leader del Movimento Vetevendosje, l'ex premier Albin Kurti, partecipando ad un evento online. "Non avremo delle elezioni per un periodo di tempo lungo. Ma ci sarà un referendum", ha detto Kurti citando come esempio il caso delle recenti elezioni locali nel comune di Podujevo, caratterizzate da una netta affermazione del candidato del Vetevendosje. "Sono molto ottimista per il 2021", ha aggiunto l'ex premier. (segue) (Kop)