Kosovo: premier Hoti, consegna vaccini anti Covid dalla Serbia è avvenuta in modo illecito

- La consegna di vaccini nel nord del Kosovo da parte della Serbia non sarebbe stata bloccata se fossero stati utilizzati i canali di comunicazione ufficiali. Lo ha detto il primo ministro del Kosovo, Avdullah Hoti, commentando ai media kosovari le recenti vicende sull’ingresso illecito di vaccini nel nord del Paese. "Abbiamo un accordo siglato a Bruxelles che consente una comunicazione formale e ufficiale attraverso gli uffici di collegamento. Se la Serbia e il suo presidente, Aleksandar Vucic, si fossero comparti seriamente, avrebbero perseguito vie legali per il vaccino e nessuno lo avrebbe impedito", ha detto Hoti. "Non esiste una logica statale o umana per vietare i vaccini a una determinata minoranza", ha aggiunto il premier. Hoti ha detto che è evidente che i vaccini sono entrati illegalmente nel territorio del Kosovo e che le autorità di Bruxelles ne sono state informate. "Abbiamo preso le misure necessarie e i meccanismi giudiziari stanno indagando sui modi in cui questi vaccini sono entrati", ha concluso il premier. (Alt)