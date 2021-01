Covid: si chiude anno del virus, nel Lazio 164.964 casi totali, con vaccino e cure la luce fuori dal tunnel nel 2021 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una buona notizia: attualmente, il 96 per cento di casi attualmente positivi si trova in isolamento domiciliare, il 3,8 per cento in ricovero ospedaliero e solo lo 0,2 per cento in terapia intensiva. Nel frattempo si vede la luce grazie all’individuazione di anticorpi monoclonali utili per le cure e per l’avvio della campagna vaccinale. In merito alle cure, "Almeno 5 anticorpi monoclonali saranno disponibili nel primo trimestre del 2021 e serviranno a proteggere gli operatori esposti accidentalmente al Covid-19 e che non potranno essere vaccinati", ha annunciato il direttore scientifico dell’Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma Giuseppe Ippolito intervenuto al webinar “Piano dei vaccini anti Covid nel Lazio” promosso dal presidente del consiglio regionale Mauro Buschini. "Penso che potranno essere utili anche in popolazioni particolarmente critiche, penso ai pazienti oncologici in trattamento con farmaci che possono facilitare un'infezione più grave o anche i malati con organi compromessi, e poi anche i grandi obesi che dovrebbero avere una priorità nella vaccinazione", ha aggiunto Ippolito. (segue) (Rer)