Covid: si chiude anno del virus, nel Lazio 164.964 casi totali, con vaccino e cure la luce fuori dal tunnel nel 2021 (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi su oltre 14 mila tamponi si registrano 1.913 casi positivi, 23 decessi e 702 guariti. Aumentano i casi e le terapie intensive, mentre diminuiscono i ricoveri e i decessi. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13 per cento. I casi a Roma città salgono a quota 800. “I dati segnalano un aumento dei casi e questo deve indurre alla massima prudenza e rigore. E’ stato un Capodanno di vaccinazioni, nel Lazio si è partiti bene e gli operatori sanitari sono tutti impegnati in prima fila. Molto bene le province soprattutto Frosinone, la Asl Roma 5 e la Asl Roma 6”, ha commentato oggi l’assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria del Lazio Alessio D’Amato al termine della videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù. (segue) (Rer)