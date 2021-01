Covid: si chiude anno del virus, nel Lazio 164.964 casi totali, con vaccino e cure la luce fuori dal tunnel nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è chiuso il 2020, un anno che la storia ricorderà per la pandemia di Covid-19, un'emergenza che ha paralizzato il Lazio come l'Italia e il mondo intero. La prima tappa della pandemia per la regione della Capitale d’Italia è stata il 29 gennaio, quando due coniugi cinesi, provenienti da Wuhan, marito e moglie di 66 e 67 anni, in vacanza a Roma, si sentono male e chiedono aiuto dalla loro camera all’hotel Palatino. Sono trasferiti subito all’Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani e restano lì per oltre un mese, in condizioni gravi, fino a riprendersi, essere trasferiti all’ospedale San Filippo Neri per la riabilitazione e uscire, finalmente, per rientrare in Cina, solo il 20 aprile. Da lì in poi un susseguirsi di numeri che hanno portato il Paese intero, e il mondo, ad adottare una serie di misure per il contenimento del virus, l’obbligo della mascherina, la continua sanificazione delle mani, il distanziamento, la serrata, il coprifuoco, le attività chiuse. (segue) (Rer)