Kosovo-Serbia: ministro Sanità Loncar, vaccino è diritto di tutti i cittadini serbi (3)

- La polemica sull'ingresso illegale di vaccini dalla Serbia è esplosa dopo che alcuni cittadini di etnia serba nel nord del Kosovo sono stati vaccinati. Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha annunciato in precedenza l'avvio delle vaccinazioni contro il Covid-19 per i serbi nel nord del Kosovo. "Se tale vaccino è arrivato in Kosovo attraverso vie illegali, le istituzioni di Pristina adotteranno le necessarie misure previste dalla legge nei riguardi delle persone coinvolte", ha comunicato il governo di Pristina rimarcando che "se un prodotto farmaceutico non segue questa procedura, è considerato un prodotto illegale". (Kop)