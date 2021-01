Kosovo: procura di Mitrovica indaga su ingresso "illegale" di vaccini anti Covid dalla Serbia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procura di Mitrovica ha avviato indagini per capire come la Serbia è riuscita a inviare dei vaccini anti Covid destinati ai serbi che vivono nella parte settentrionale del Kosovo senza avvisare le autorità di Pristina. Il presidente serbo, Aleksandar Vucic, ha detto ieri che sono disposti a inviare vaccini anche per gli albanesi del Kosovo. “Questo comportamento della Serbia è ritenuto inaccettabile e le istituzioni del Kosovo hanno avviato le necessarie azioni legali nei confronti degli individui coinvolti", ha detto il premier kosovaro, Avdullah Hoti, commentando la vicenda. Secondo il portale web “Kallxo” il 24 dicembre, 55 vaccini sono entrati nel nord e sono stati destinati al personale sanitario locale. Ma secondo quanto riferito, questi ultimi avrebbero espresso delle riserve sulla qualità dei vaccini e si sono rifiutati di farseli somministrare. Le stesse fonti riferiscono che, dopo il rifiuto del personale sanitario, i vaccini sono stati somministrati ad anziani delle municipalità del nord. Secondo“Kallxo” tre tir pieni di vaccini contro il coronavirus sono entrati nella parte settentrionale del Kosovo dalla Serbia domenica sera attraverso percorsi illegali. Tuttavia, dopo aver appreso che le autorità del Kosovo hanno avviato delle indagini sul caso, i tre camion sono tornati in Serbia. (Alt)