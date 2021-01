Kosovo: presidente Osmani, vaccini contro il Covid-19 in arrivo solo dopo aprile (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il ministro Selimi, tutti i vaccini devono essere consegnati attraverso il ministero della Sanità e "ogni vaccino o droga che entra fuori da questo sistema può essere illegale e minacciare la sicurezza nazionale della Repubblica". "Le rotte del contrabbando devono essere indagate e l'integrità territoriale deve essere protetta", ha aggiunto il ministro della Giustizia kosovaro precisando che "non ci sono in Kosovo cittadini di prima o seconda categoria" in quanto "siamo tutti kosovari e come tali siamo sottoposti solo alla Costituzione ed alle leggi". Lo scorso sabato il governo di Pristina ha diffuso un comunicato nel quale ha affermato che non ci sono dati che attestano l'ingresso di vaccini contro il Covid nel territorio del Kosovo provenienti dalla Serbia senza il passaggio tramite i canali legali ufficiali. (segue) (Alt)