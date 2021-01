Covid: sanità, imprese, lavoro e casa, le sfide del 2021 per Zingaretti e Raggi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione è disastrosa anche per quanto riguarda l’impresa privata e i consumi. Il report della Uil del Lazio registra una forte contrazione, nei soli mesi di aprile, maggio e giugno del 2020, delle nuove iscrizioni nel registro delle imprese: -37,6 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Sui consumi la contrazione è del -11,8 per cento, una perdita di circa 12,6 miliardi, ovvero 2.147 a testa, determinato anche dal calo del reddito medio. Il crollo dei consumi si è fatto sentire in particolare in questo periodo di feste. La Confcommercio di Roma ha rilevato un calo complessivo della spesa in regali di natale del 16 per cento, pari a un divario di 1,7 miliardi di euro che separa i 9 miliardi del 2019 dai 7,3 del 2020. Solo il 17,3 per cento della tredicesima dei romani è stato destinato ai regali, mentre la maggior parte, oltre il 67 per cento, è stata utilizzata per acquisti inerenti alla casa o per pagare tasse e bollette. Per questo Confcommercio Roma ha stimato una riduzione del 31 per cento delle spese superiori ai 300 euro e un lieve incremento (dal 91,6 al 94,2 per cento) di quelle inferiori ai 300 euro. Di fatto si è ridotto il valore degli acquisti, mentre la spesa media per i regali di natale è stata solo in leggero calo: dai 170 euro di media del 2019 ai 167 euro del 2020. Ciò che è radicalmente cambiato, invece, è la scelta degli acquisti: +12 per cento per gli abbonamenti a piattaforme streaming e +7,2 per cento per i buoni regalo digitali; un pesante calo, invece, si registra per l’acquisto di biglietti per spettacoli e concerti, -29 per cento, e per i trattamenti di bellezza, -25 per cento, per le evidenti restrizioni imposte dalla pandemia. (segue) (Rer)