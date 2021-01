Si chiude l'anno del virus, nel Lazio 164.964 casi, con vaccino e cure si vedrà la luce nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è chiuso il 2020, un anno che la storia ricorderà per la pandemia di Covid-19, un'emergenza che ha paralizzato il Lazio come l'Italia e il mondo intero. La prima tappa della pandemia per la regione della Capitale d’Italia è stata il 29 gennaio, quando due coniugi cinesi, provenienti da Wuhan, marito e moglie di 66 e 67 anni, in vacanza a Roma, si sentono male e chiedono aiuto dalla loro camera all’hotel Palatino. Sono trasferiti subito all’Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani e restano lì per oltre un mese, in condizioni gravi, fino a riprendersi, essere trasferiti all’ospedale San Filippo Neri per la riabilitazione e uscire, finalmente, per rientrare in Cina, solo il 20 aprile. Da lì in poi un susseguirsi di numeri che hanno portato il Paese intero, e il mondo, ad adottare una serie di misure per il contenimento del virus, l’obbligo della mascherina, la continua sanificazione delle mani, il distanziamento, la serrata, il coprifuoco, le attività chiuse.Ma anche la paura per i morti: il 6 marzo, due giorni prima del lockdown, muore la prima donna positiva al coronavirus all’ospedale San Giovanni. Si tratta della prima vittima nel Lazio. Dopo provvedimenti stringenti, e una estate trascorsa con meno allarme, una nuova ondata, a partire da ottobre. Nel Lazio il picco di positivi si registra il 14 novembre, con 2.997 casi. Il 15 dicembre è invece record di decessi, con 83 vittime. Ad oggi nel Lazio sono 76.361 gli attuali casi positivi al Covid-19, di questi sono 73.304 in isolamento domiciliare. Mentre 3.057 persone sono ricoverate, di cui 305 in terapia intensiva. Infine, 3.792 persone sono decedute e 84.811 guarite. Dall’inizio della pandemia, nella regione sono stati esaminati 164.964 casi.Nel 2020 nel Lazio, secondo le stime del Seresmi, Servizio regionale per l'epidemiologia, sorveglianza e controllo delle malattie infettive, l’età mediana dei positivi è 46 anni, i contagi sono ripartiti in maniera equa tra uomini (49 per cento) e donne (51 per cento), e la metà dei casi si sono registrati nel comune di Roma e il 75 per cento nella provincia: da inizio epidemia, complessivamente, i casi sono stati il 50,6 per cento nella Capitale, i restanti in tutte le altre province del Lazio. Nel dettaglio, nella Asl Roma 1 il 18,4 per cento, nella Asl Roma 2 il 21 per cento, nella Asl Roma 3 l’11,2 per cento, nella Asl Roma 4 il 4,8 per cento, nella Asl Roma 5 il 9,4 per cento, nella Asl Roma 6 il 10,3 per cento. Nella Asl di Frosinone il 7,9 per cento dei casi, nella Asl di Latina l’8,6 per cento dei casi, nella Asl di Rieti il 2,9 per cento dei casi e nella Asl di Viterbo il 5,4 per cento dei casi.Una buona notizia: attualmente, il 96 per cento di casi attualmente positivi si trova in isolamento domiciliare, il 3,8 per cento in ricovero ospedaliero e solo lo 0,2 per cento in terapia intensiva. Nel frattempo si vede la luce grazie all’individuazione di anticorpi monoclonali utili per le cure e per l’avvio della campagna vaccinale. In merito alle cure, "Almeno 5 anticorpi monoclonali saranno disponibili nel primo trimestre del 2021 e serviranno a proteggere gli operatori esposti accidentalmente al Covid-19 e che non potranno essere vaccinati", ha annunciato il direttore scientifico dell’Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma Giuseppe Ippolito intervenuto al webinar “Piano dei vaccini anti Covid nel Lazio” promosso dal presidente del consiglio regionale Mauro Buschini. "Penso che potranno essere utili anche in popolazioni particolarmente critiche, penso ai pazienti oncologici in trattamento con farmaci che possono facilitare un'infezione più grave o anche i malati con organi compromessi, e poi anche i grandi obesi che dovrebbero avere una priorità nella vaccinazione", ha aggiunto Ippolito.La campagna vaccinale, poi, è iniziata lo scorso 27 dicembre proprio allo Spallanzani, dove sono stati accolti i coniugi cinesi. La prima a ricevere la dose l’infermiera Claudia Alvernini, 29 anni. Con lei, Alessandra Vergori (medico infettivologa), Alessandra D’Abramo (medico infettivologa), Omar Altobelli (operatore socio sanitario – Oss), Maria Rosaria Capobianchi (biologa, microbiologia e virologia). I primi vaccinati sono poi diventati i vaccinatori. Il 27 dicembre stesso sono stati 130, all’Inmi Spallanzani, a ricevere la prima dose. Già il giorno successivo, il 28 dicembre, il vaccino Pfizer ha raggiunto le altre aziende ospedaliere e Asl del Lazio per l’avvio della campagna vaccinale dei sanitari e dei dipendenti e ospiti delle Residenze assistenziali sanitarie. Il 30 dicembre sono state distribuite nel Lazio 41 scatole di vaccino contenenti 7.995 fiale e 47.970 dosi. Ad oggi, sono 9.428 i vaccinati nel Lazio e il piano prosegue a pieno ritmo. Le prossime consegne sono previste il 4, 11, 18 e 25 gennaio.Oggi su oltre 14 mila tamponi si registrano 1.913 casi positivi, 23 decessi e 702 guariti. Aumentano i casi e le terapie intensive, mentre diminuiscono i ricoveri e i decessi. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13 per cento. I casi a Roma città salgono a quota 800. “I dati segnalano un aumento dei casi e questo deve indurre alla massima prudenza e rigore. E’ stato un Capodanno di vaccinazioni, nel Lazio si è partiti bene e gli operatori sanitari sono tutti impegnati in prima fila. Molto bene le province soprattutto Frosinone, la Asl Roma 5 e la Asl Roma 6”, ha commentato oggi l’assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria del Lazio Alessio D’Amato al termine della videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.Nel dettaglio, oggi nella Asl Roma 1 sono 220 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con collegamento familiare o contatto di un caso già noto. Tre casi sono ricoveri. Si registrano sette decessi di 72, 72, 79, 81, 82, 85 e 86 anni con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 476 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con collegamento familiare o contatto di un caso già noto. Duecentodieci sono i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano tre decessi di 73, 87 e 90 anni con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 111 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con collegamento familiare o contatto di un caso già noto. Nove casi sono ricoveri.Nella Asl Roma 4 sono 139 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con collegamento familiare o contatto di un caso già noto. Nella Asl Roma 5 sono 45 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con collegamento familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 87 e 88 anni con patologie. Nella Asl Roma 6 sono 371 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con collegamento familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano sei decessi di 63, 68, 80, 81, 83 e 92 anni con patologie.Nelle province si registrano 551 casi e sono cinque i decessi nelle ultime 24 ore. Nella Asl di Latina sono 92 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con collegamento familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 64, 82 e 84 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 279 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con collegamento familiare. Si registrano due decessi di 68 e 90 anni con patologie. Nella Asl di Viterbo si registrano 107 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con collegamento familiare o contatto di un caso già noto. Nella Asl di Rieti si registrano 73 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con collegamento familiare o contatto di un caso già noto. (Rer)