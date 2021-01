Torino: rave party non autorizzato in fabbrica dismessa, 3 denunce a Nichelino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro persone arrestate, 1 chilogrammo di stupefacente sequestrato, un rave party sventato e 8 automobilisti sanzionati: è il bilancio dei controlli effettuati nella notte dell’ultimo dell’anno dai Carabinieri del Comando Provinciale di Torino nel capoluogo piemontese e nell’hinterland. A Torino sono stati fermati due giovani egiziani, che nel quartiere Barriera Milano avevano appena rapinato un coetaneo marocchino, rubandogli con violenza una collanina. A Ciriè, nella prima cintura torinese, a finire in manette è stato un italiano di origine ucraina trovato in possesso di un 1 chilo di hashish, suddiviso in 12 panetti pronti per lo smercio di capodanno. A Nichelino, a sud della Città metropolitana, 5 pattuglie dell’Arma sono dovute intervenire in un’area industriale dismessa, dove alcuni giovani avevano tagliato la rete di recinzione ed erano entrati per predisporre un Rave Party. In tre sono stati denunciati e la presenza delle gazzelle con i lampeggianti accesi ha impedito che gli amici raggiungessero il luogo, già ampiamente pubblicizzato sui social network. (segue) (Rpi)