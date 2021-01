Mattarella: oltre 15 milioni telespettatori per messaggio fine anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il messaggio di fine anno del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, trasmesso ieri sera, è stato seguito da 15 milioni e 272 mila telespettatori. L'anno precedente, secondo i dati diffusi da Rai Quirinale, i cittadini che avevano seguito il discorso del capo dello Stato erano stati 10 milioni e 205 mila, con uno share del 60 per cento. Rispetto al 2019 si registra perciò un aumento di circa 5 milioni di telespettatori. I dati si riferiscono alle tv generaliste e ai canali tematici. Nel 2015, per il primo messaggio di Mattarella, i telespettatori furono 10 milioni e 75 mila, con uno share del 56 per cento; nel 2016 10 milioni e 60 mila (58,63); nel 2017 9 milioni e 700 mila (55,58); nel 2018 10 milioni 525 e mila 49 (62,13). Il discorso di Mattarella di ieri risulterebbe anche quello più seguito dal 1986, anno in cui sono iniziate le rilevazioni dell'Auditel. (Rin)