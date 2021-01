Covid: sanità, imprese, lavoro e casa, le sfide del 2021 per Zingaretti e Raggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2020, che verrà ricordato come l’anno della pandemia Covid, lascia al 2021 una pesante eredità non soltanto sul fronte sanitario, ma anche economico e sociale. Il Lazio, che include la Capitale d’Italia dove risiede quasi la metà degli abitanti di tutto il territorio regionale, fa i conti con un bilancio di 163.051 contagi e 3.769 vittime totali al 31 dicembre, ma anche con un piano vaccinale avviato a livello nazionale e partito proprio da Roma il 27 dicembre. Dal 31 marzo al 15 dicembre, come emerge dal rapporto Altems dell’Università cattolica del Sacro cuore, il Lazio ha registrato ogni mille abitanti un’incidenza del 24,2 per cento dei contagi, in ottava posizione in una classifica che va dal 10,4 per cento della Calabria al 54,4 per cento della Valle d’Aosta. Al 15 dicembre se in Italia si è registrata una mortalità media di circa 1,1 individui ogni mille abitanti, nel Lazio la percentuale è stata dello 0,52. A fronte dello scenario profilato dalla pandemia il sistema sanitario, anche regionale, è andato incontro a una profonda trasformazione. Il Lazio – rendiconta il report Altems – solo nella prima fase dell’emergenza sanitaria ha incrementato del 42 per cento, ovvero di 237 posti letto, le terapie intensive: al 15 dicembre erano 943, a fronte delle 571 del pre-emergenza. Il nuovo personale medico immesso nella rete del sistema sanitario regionale, però, si assesta a una crescita del solo 8 per cento rispetto al 2018, pari a 652 unità. E tra i nuovi assunti, al 15 dicembre, il 41 per cento è inquadrato a tempo indeterminato, il 54 per cento a tempo determinato e il 5 per cento con contratti di libera professione. Vale a dire che il 59 per cento dei nuovi medici ha accordi contrattuali a scadenza. (segue) (Rer)