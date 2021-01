Covid: sanità, imprese, lavoro e casa, le sfide del 2021 per Zingaretti e Raggi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ripresa dell’occupazione, non solo in ambito sanitario, sarà una sfida nel 2021 per il Lazio. È preoccupante, infatti, lo scenario che emerge dall’indagine condotta dal sindacato territoriale della Uil con la collaborazione dell'istituto di ricerca Eures. Gli occupati residenti nel Lazio, in undici mesi di pandemia, sono scesi a 2,3 milioni di unità, a fronte di 2,42 milioni registrati nello stesso periodo dell'anno precedente: 115,8 mila occupati in meno pari a -4,8 per cento in termini percentuali, un decremento, peraltro, superiore al -2,6 per cento osservato su scala nazionale. Nel Lazio si concentra oltre il 20 per cento del totale delle perdite occupazionali subite dal nostro Paese durante il terzo trimestre del 2020. Sono diminuiti e di parecchio, inoltre, anche i soggetti in cerca di lavoro, ben il 39,3 per cento in meno rispetto all'anno precedente pari a -105,5 mila unità in termini assoluti. Un valore superiore al dato nazionale, che si ferma al -25,4 per cento corrispondente a un calo di 647,3 mila unità. In questo contesto a pagare le maggiori conseguenze sono le donne. L'occupazione femminile è scesa di 2,9 punti in termini tendenziali, mentre per gli uomini si segnala un decremento di un punto percentuale. Un risultato che traccia, prevedibilmente, un peggioramento del gap di genere sul lavoro, pur tenendo conto che le misure adottate dal governo a livello nazionale, come la cassa integrazione in deroga e il blocco dei licenziamenti in scadenza al 31 marzo del 2021, finora hanno salvato dalla disoccupazione almeno 120 mila lavoratori, contenendo l'impatto sociale della crisi che ha già visto crescere fortemente il numero delle famiglie trascinate sotto la soglia della povertà: la sola cassa integrazione, aumentata nel Lazio di ben 20 volte nel secondo e terzo trimestre 2020 (rispetto agli stessi periodi dell'anno precedente) ha infatti assorbito almeno 230 mila lavoratori, che hanno potuto conservare il proprio posto di lavoro in attesa della ripartenza. (segue) (Rer)