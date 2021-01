Covid: sanità, imprese, lavoro e casa, le sfide del 2021 per Zingaretti e Raggi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A corollario di questo quadro il 2021 si apre con un drammatico aumento della povertà. Le associazioni di carità hanno stimato un incremento di oltre il doppio del numero dei poveri assistiti e le prime difficoltà registrate dalle famiglie che hanno perso il lavoro, o hanno visto una forte contrazione del reddito, hanno a che fare con il pagamento delle spese inerenti all’abitazione: affitti, mutui, bollette e manutenzione. In undici mesi di pandemia, l’Unione inquilini a Roma ha rilevato 50 mila famiglie che hanno presentato domanda per accedere ai contributi affitto Covid di maggio. Nella Capitale dal 2010 al 2019 sono state emesse circa 65 mila sentenze di sfratto, di cui oltre il 90 per cento per morosità, e la lista inevasa di richieste di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica a canone sociale a oggi supera le 13 mila domande. Nel 2020 nella Capitale sono stati assegnati, stando alle rilevazioni dell’Unione inquilini, 280 alloggi Erp, un numero notevolmente esiguo rispetto alla lista d’attesa. (segue) (Rer)