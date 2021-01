Usa-Cina: Biden muove i primi passi sul terreno minato delle ostilità commerciali (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo anche assistito a un'accelerazione, che avevamo previsto, degli sforzi della Cina per riorientare le proprie campagne di influenza verso la nuova amministrazione (Biden)", ha dichiarato Evanina. Negli ultimi giorni, le accuse di vicinanza alla Cina hanno investito anche esponenti di primo piano del Partito democratico come Eric Swalwell, membro della commissione Intelligence della Camera, accusato di aver coltivato per anni un'ambigua relazione con una una donna cinese, tale Fang Fang, rivelatasi una spia di Pechino, nonché finanziatrice di diversi esponenti californiani del Partito democratico. Nel clima di maccartismo che caratterizza ormai la politica Usa sin dall'elezione di Trump, nel 2016, qualunque apertura esplicita di Biden nei confronti di Pechino comporterebbe pesanti rischi sul piano politico e del consenso interni. Le raccomandazioni rivolte allo stesso Biden dal rappresentante per il Commercio Usa uscente, Robert Lighthizer, in merito alla linea da adottare nei confronti della Cina, paiono celare un avvertimento in questo senso: intervistato dall'emittente "Cnbc", Lighthizer ha dichiarato che il futuro presidente dovrebbe "tenere la Cina sulla graticola", e assicurarsi che Pechino tenga fede agli impegni dell'accordo di "Fase uno", ricorrendo alle leve tariffarie già utilizzate da Trump su merci cinesi per 370 miliardi di dollari. (segue) (Nys)