Medio Oriente: gli Accordi di Abramo e il nuovo assetto voluto da Trump e alleati regionali

- Il 2020 sarà ricordato, tra le altre cose, per essere stato l’anno in cui Israele ha formalmente avviato le relazioni diplomatiche con Emirati Arabi Uniti, Bahrein, Sudan e riallacciato i rapporti con il Marocco, grazie al sostegno dell’amministrazione uscente del presidente statunitense Donald Trump. Nel maggio del 2017, quest’ultimo ha compiuto il primo viaggio all’estero in Medio Oriente, con tappe a Riad e Gerusalemme. Una visita antesignana del riassetto geopolitico della regione lanciato da Trump e agevolato dal genero e consigliere, Jared Kushner, volto a marginalizzare sia il ruolo dell’Iran, ma anche, e soprattutto, l’avanzata della Cina verso il Mediterraneo. (segue) (Res)