Medio Oriente: gli Accordi di Abramo e il nuovo assetto voluto da Trump e alleati regionali (9)

- Biden potrebbe incontrare delle difficoltà provenienti sia dall’Iran che dal nuovo assetto del Medio Oriente, generato dalle politiche di Donald Trump. Da parte sua, Teheran ha già detto che non si può entrare e uscire dagli accordi internazionali a propria discrezione. Inoltre, con la parziale ripresa della sua attività nucleare, con gli attacchi alle petroliere statunitensi nel Golfo e contro basi Usa in Iraq, l’Iran ha accumulato capitale negoziale che potrebbe consentire a Teheran di alzare la posta nelle trattative. Lo schieramento Israele-Paesi del Golfo in funzione anti-iraniana, inoltre, renderà molto difficile per gli statunitensi tornare all’idea originale di Barack Obama, ovvero il raggiungimento di un equilibrio tra Iran e Arabia Saudita garantito a livello regionale. La normalizzazione delle relazioni tra Israele e altri Paesi arabi sembra essere una dinamica in atto che non muterà e continuerà e riguarderà anche altri Stati. (Res)