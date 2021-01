Libia: presidente Consiglio di Stato Mishri discute con l'ambasciatore d'Italia Buccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Alto Consiglio di Stato libico, Khaled Al-Mishri, ha discusso ieri con l'ambasciatore d'Italia a Tripoli, Giuseppe Buccino, degli sviluppi politici nel Paese. Ciò è avvenuto durante un incontro nella capitale libica, secondo un comunicato diffuso dall'ufficio stampa del Consiglio di Stato. Durante l'incontro Al-Mishri ha ribadito l'importanza di avere una solida piattaforma per lo svolgimento delle elezioni nel Paese, "in modo da garantire che non falliscano o siano contestate". Ha sottolineato il diritto del popolo libico al referendum costituzionale, "che non incontri ostacoli tecnici come quelli legati alle elezioni", secondo la stessa fonte. A sua volta, l'ambasciatore d'Italia ha ribadito il sostegno del suo Paese al dialogo politico libico e a tutti gli sforzi volti a formare un governo di unità nazionale che spiani la strada alle elezioni e ad una fase di stabilità duratura. (Lit)