Medio Oriente, gli Accordi di Abramo e il nuovo assetto voluto da Trump e alleati regionali

- Il 2020 sarà ricordato, tra le altre cose, per essere stato l’anno in cui Israele ha formalmente avviato le relazioni diplomatiche con Emirati Arabi Uniti, Bahrein, Sudan e riallacciato i rapporti con il Marocco, grazie al sostegno dell’amministrazione uscente del presidente statunitense Donald Trump. Nel maggio del 2017, quest’ultimo ha compiuto il primo viaggio all’estero in Medio Oriente, con tappe a Riad e Gerusalemme. Una visita antesignana del riassetto geopolitico della regione lanciato da Trump e agevolato dal genero e consigliere, Jared Kushner, volto a marginalizzare sia il ruolo dell’Iran, ma anche, e soprattutto, l’avanzata della Cina verso il Mediterraneo.L’avvio formale delle relazioni diplomatiche tra gli Emirati e Israele ha dato il via a una serie di accordi e alleanze in diversi settori, da quello bancario alla logistica, passando per quello infrastrutturale, con la potenziale realizzazione della ferrovia del Medio Oriente, creando le basi per un’ideale cintura e barriera che limita, almeno in potenza, l’avanzata di Pechino, sempre più presente in alcuni Paesi della regione. Inoltre, gli ultimi colpi di coda dell’amministrazione Usa repubblicana stanno cercando di compattare la regione, con l'obiettivo di sanare la spaccatura in atto dal 2017 tra il Qatar e alcuni Stati del Consiglio di cooperazione del Golfo, nel tentativo di rinsaldare le alleanze.Gli accordi per la normalizzazione delle relazioni tra Israele e gli Emirati Arabi Uniti e il Bahrein - noti come Accordi di Abramo e firmati a Washington il 15 settembre scorso - indicano all’Iran che la sua influenza in Medio Oriente sta diminuendo e contribuiscono a isolarlo, ha dichiarato lo scorso 18 novembre da Gerusalemme il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, durante la conferenza stampa congiunta con l’omologo del Bahrein, Abdullatif bin Rashid al Zayani, e il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu. "Questi accordi aprono meravigliose opportunità per il commercio e lo sviluppo economico", ha aggiunto Pompeo. Il segretario di Stato Usa ha aggiunto: “Questi accordi dicono anche ad attori malvagi come la Repubblica islamica dell'Iran che la loro influenza nella regione sta diminuendo e che sono sempre più isolati e lo saranno per sempre finché non cambieranno direzione. Promuovono anche la libertà religiosa. I musulmani potranno pregare più facilmente alla moschea di Al-Aqsa grazie ai nuovi voli attraverso Abu Dhabi e Manama". Inoltre, secondo Pompeo, i nuovi accordi di normalizzazione "fissano un indicatore, un indicatore per il futuro del Medio Oriente" con "una visione comune per la pace, la sicurezza e la prosperità".Esattamente tre mesi prima dell'annuncio della normalizzazione dei rapporti tra Israele e i due Paesi del Golfo e alla vigilia del giuramento del governo israeliano, Pompeo si è recato a Gerusalemme il 13 maggio scorso per discutere del ruolo della Cina in Israele, della sicurezza in Medio Oriente e del contrasto all’Iran. In quell'occasione, la tempistica del viaggio, nel pieno della pandemia da coronavirus, ha suscitato parecchi interrogativi da parte degli analisti e della stampa locale. Quest’ultima, in particolare, si è concentrata sulla posizione di Israele – storico alleato di Washington – nell’aperto conflitto tra Stati Uniti e Cina acuito dalla pandemia sanitaria. I media israeliani, infatti, hanno rivelato le forti preoccupazioni di Washington per la presenza di investimenti cinesi in Israele, soprattutto nel settore delle biotecnologie, proprio nel momento in cui la comunità scientifica internazionale è in fermento per trovare un vaccino o un meccanismo in grado di sconfiggere il virus Sars-Cov-2, responsabile della Covid-19.Le tensioni tra Usa e Cina si sono acuite con la diffusione della Covid-19, sullo sfondo della guerra commerciale che va avanti da anni. E’ in questo contesto che vanno letti i timori di Washington per la crescente presenza cinese in Israele, ma anche in altri Paesi della regione, come il Libano. In particolare, gli Stati Uniti hanno avanzato timori legati alla sicurezza sia per la presenza di investitori cinesi nel porto di Haifa, nel nord di Israele, che in altre infrastrutture. Non ha stupito, quindi, che Pompeo sia giunto in Israele in un momento cruciale per il paese che dopo ben 18 mesi di stallo istituzionale avrebbe avuto un nuovo governo naufragato la scorsa settimana.Un rapporto diffuso lo scorso aprile da Rand, un think tank finanziato in parte dagli Usa, intitolato “Investimenti cinesi nella tecnologia e nelle infrastrutture israeliane: implicazioni sulla sicurezza di Israele e Stati Uniti”, evidenzia che Washington dovrebbe preoccuparsi maggiormente dagli investimenti cinesi nella tecnologia israeliana, che potrebbe dare alla Repubblica popolare un vantaggio sia militare che economico. Inoltre, gli investimenti cinesi nelle infrastrutture vitali di Israele potrebbero portare danni economici, sociali e ambientali se venissero danneggiate. Secondo lo stesso rapporto vi è incompatibilità tra gli interessi israeliani e cinesi in Medio Oriente, in particolare per gli stretti legami di Pechino con Teheran. La Cina ha fornito centinaia di milioni di dollari di armi all'Iran dal 2000, ha collaborato con il programma missilistico iraniano e con i programmi nucleari e si oppone all'azione militare contro la Repubblica islamica. Inoltre, alcune società che lavorano in Israele, come Zte e China Railway Tunnel Group, hanno anche fatto affari con l'Iran. Infine, la politica estera della Cina va contro gli interessi di Israele anche in altri modi. La Cina, per esempio, non considera il movimento sciita libanese Hezbollah come un gruppo terroristico, a differenza di Israele.In seguito alla normalizzazione delle relazioni con Emirati e Bahrein, Israele - sempre con il sostegno degli Stati Uniti - ha avviato i rapporti diplomatici con il Sudan e riallacciato i contatti con il Marocco, sospesi agli inizi del secolo corrente a causa delle operazioni militari dello Stato ebraico nella Striscia di Gaza. Inoltre, a fine novembre la stampa israeliana ha riferito dell'incontro tra il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, Pompeo e il principe ereditario saudita, Mohammad bin Salman, a Neom, futuristica città sul Mar Rosso. L'incontro, mai smentito da Gerusalemme, segna la direzione verso cui sta andando la regione, sebbene divergenze interne al regno saudita non rendano possibile nell'immediato una normalizzazione delle relazioni. Da tenere in considerazione, inoltre, il ruolo simbolico dell'Arabia Saudita per l'ecumene islamica, in quanto sede delle due sacre moschee di Mecca e Medina.La corsa finale dell'amministrazione Trump per plasmare il nuovo Medio Oriente potrebbe subire un rallentamento a causa della vittoria di Joe Biden alle elezioni presidenziali degli Stati Uniti, che diventerà ufficiale dopo il 20 gennaio, data un cui si insedierà il nuovo inquilino della Casa bianca. Il presidente eletto ha promesso un approccio più multilaterale, eppure le linee guida della nuova amministrazione nella regione potrebbero essere le stesse della precedente, a partire dall’alleanza con Israele e i Paesi arabi del Golfo e il contenimento delle ambizioni nucleari iraniane. Durante la campagna elettorale, Biden aveva detto che se fosse stato eletto avrebbe riportato gli Stati Uniti nel Piano d'azione congiunto globale (l'accordo sul programma nucleare noto con l'acronimo inglese Jcpoa) da cui il presidente Donald Trump è uscito nel maggio 2018, ma il compito potrebbe rivelarsi più arduo del previsto.Biden potrebbe incontrare delle difficoltà provenienti sia dall’Iran che dal nuovo assetto del Medio Oriente, generato dalle politiche di Donald Trump. Da parte sua, Teheran ha già detto che non si può entrare e uscire dagli accordi internazionali a propria discrezione. Inoltre, con la parziale ripresa della sua attività nucleare, con gli attacchi alle petroliere statunitensi nel Golfo e contro basi Usa in Iraq, l’Iran ha accumulato capitale negoziale che potrebbe consentire a Teheran di alzare la posta nelle trattative. Lo schieramento Israele-Paesi del Golfo in funzione anti-iraniana, inoltre, renderà molto difficile per gli statunitensi tornare all'idea originale di Barack Obama, ovvero il raggiungimento di un equilibrio tra Iran e Arabia Saudita garantito a livello regionale. La normalizzazione delle relazioni tra Israele e altri Paesi arabi sembra essere una dinamica in atto che non muterà e continuerà e riguarderà anche altri Stati.