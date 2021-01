Usa-Cina: Biden muove i primi passi sul terreno minato delle ostilità commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni strategiche e commerciali tra gli Stati Uniti e la Cina si preannunciano come il terreno più scivoloso e problematico per il presidente eletto degli Stati Uniti, il democratico Joe Biden, che nel confronto con Pechino dovrà bilanciare una serie di pressioni contrastanti all'interno e all'esterno della sua amministrazione. I quattro anni di Donald Trump alla Casa Bianca hanno mutato profondamente l'ecosistema degli scambi globali: l'attacco frontale dell'inquilino uscente della Casa Bianca al multilateralismo economico, incarnato dall'Organizzazione mondiale del commercio (Omc) e dagli accordi regionali di libero scambio, è stato e resta oggetto di durissime critiche da parte del Partito democratico Usa. Trump è però riuscito a reimporre l'interesse economico nazionale come fattore imprescindibile delle decisioni politiche a Washington, quantomeno sul piano dialettico, come dimostra la doppia linea faticosamente mantenuta da Biden nel corso della recente campagna elettorale: da un lato, il sostegno convinto al multilateralismo sul fronte internazionale, specialmente nei confronti dei tradizionali alleati degli Usa; dall'altro, l'impegno a rafforzare il programma “Buy American”, teso a rilanciare l’industria manifatturiera statunitense rendendola destinataria privilegiata delle commesse dello Stato federale. (segue) (Nys)