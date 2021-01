Usa-Cina: Biden muove i primi passi sul terreno minato delle ostilità commerciali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei mesi scorsi Biden ha più volte segnalato di voler impostare una relazione meno conflittuale con Pechino; il futuro presidente è sottoposto a pressioni fortissime in questo senso dalle grandi aziende statunitensi e dai partner internazionali degli Stati Uniti. Contrariamente a Trump – un outsider della politica – Biden ha alle spalle una carriera di 44 anni a Washington, declinata in una fitta rete relazionale: come evidenziato dal "Wall Street Journal", "uno stuolo di ex collaboratori di Biden è ora impegnato a Washington in rappresentanza di centinaia di grandi aziende, gruppi commerciali e compagnie straniere". La campagna elettorale del candidato democratico ha goduto del sostegno finanziario di Wall Street, e tale sostegno si è già tradotto in decine di nomine all'interno della squadra di transizione e della futura amministrazione del presidente eletto. Due esempi di primissimo piano, in questo senso, sono Antony Blinken e il generale Lloyd Austin, scelti rispettivamente per guidare i dipartimenti di Stato e della Difesa della prossima amministrazione presidenziale: entrambi hanno lavorato come "D.C. Partners" di Pine Island Capital Partners, una grande società d'investimento specializzata nel settore aerospaziale e della difesa. Secondo il "Wall Street Journal", il team di transizione di Biden include già almeno 40 lobbisti ed ex lobbisti registrati, a cominciare dal presidente della campagna di Biden, Steve Ricchetti, che a gennaio potrebbe anche assumere il ruolo di responsabile degli Affari intergovernativi della Casa Bianca. L'interesse dei grandi attori economici è teso al ridimensionamento della conflittualità tra le due maggiori potenze globali, per scongiurare lo scenario di una "nuova Guerra fredda" e di una divisione dei mercati globali in sfere di influenza tra loro contrapposte (il cosiddetto "decoupling", o "disaccoppiamento"). (segue) (Nys)