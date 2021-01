Usa-Cina: Biden muove i primi passi sul terreno minato delle ostilità commerciali (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il democratico Biden non sembra trovarsi però nella posizione di assecondare troppo apertamente gli interessi dei grandi capitali: lo scandalo delle e-mail del figlio Hunter, e le indagini federali a carico di quest'ultimo, che pure sono emerse soltanto dopo le elezioni presidenziali, hanno evocato lo spettro, prontamente agitato dai Repubblicani, di una presunta influenza di Pechino sul presidente eletto. Come accaduto per Trump con lo scandalo "Russiagate", le accuse e i sospetti di vicinanza a una potenza avversaria, a prescindere dalla loro fondatezza, con ogni probabilità costituiranno un limite significativo alla libertà d'azione di Biden sul fronte della politica estera, impedendogli di procedere con decisione verso una distensione economica con la Cina. Dall'apparato dell'intelligence Usa sono già giunti segnali in questo senso: William Evanina, responsabile del controspionaggio presso l'Ufficio del direttore dell'Intelligence nazionale Usa, ha denunciato all'inizio di questo mese una "campagna d'influenza sotto steroidi" intrapresa dalla Cina nei confronti dei collaboratori più vicini a Biden. Durante una videoconferenza organizzata dal think tank Aspen Institute, Evanina ha accusato Pechino di aver tentato di influenzare gli sforzi degli Stati Uniti per sviluppare vaccini contro il coronavirus. Tale accusa pare trovare un'eco nella più recente pubblicazione di una presunta lista di quasi due milioni di membri del Partito comunista cinese (Pcc), che avrebbe infiltrato propri esponenti in numerose grandi aziende globali, incluse le società farmaceutiche Pfizer e Moderna. (segue) (Nys)