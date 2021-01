Medio Oriente: gli Accordi di Abramo e il nuovo assetto voluto da Trump e alleati regionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’avvio formale delle relazioni diplomatiche tra gli Emirati e Israele ha dato il via a una serie di accordi e alleanze in diversi settori, da quello bancario alla logistica, passando per quello infrastrutturale, con la potenziale realizzazione della ferrovia del Medio Oriente, creando le basi per un’ideale cintura e barriera che limita, almeno in potenza, l’avanzata di Pechino, sempre più presente in alcuni Paesi della regione. Inoltre, gli ultimi colpi di coda dell’amministrazione Usa repubblicana stanno cercando di compattare la regione, con l'obiettivo di sanare la spaccatura in atto dal 2017 tra il Qatar e alcuni Stati del Consiglio di cooperazione del Golfo, nel tentativo di rinsaldare le alleanze. (segue) (Res)