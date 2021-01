Medio Oriente: gli Accordi di Abramo e il nuovo assetto voluto da Trump e alleati regionali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli accordi per la normalizzazione delle relazioni tra Israele e gli Emirati Arabi Uniti e il Bahrein - noti come Accordi di Abramo e firmati a Washington il 15 settembre scorso - indicano all’Iran che la sua influenza in Medio Oriente sta diminuendo e contribuiscono a isolarlo, ha dichiarato lo scorso 18 novembre da Gerusalemme il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, durante la conferenza stampa congiunta con l’omologo del Bahrein, Abdullatif bin Rashid al Zayani, e il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu. "Questi accordi aprono meravigliose opportunità per il commercio e lo sviluppo economico", ha aggiunto Pompeo. Il segretario di Stato Usa ha aggiunto: “Questi accordi dicono anche ad attori malvagi come la Repubblica islamica dell'Iran che la loro influenza nella regione sta diminuendo e che sono sempre più isolati e lo saranno per sempre finché non cambieranno direzione. Promuovono anche la libertà religiosa. I musulmani potranno pregare più facilmente alla moschea di Al-Aqsa grazie ai nuovi voli attraverso Abu Dhabi e Manama". Inoltre, secondo Pompeo, i nuovi accordi di normalizzazione "fissano un indicatore, un indicatore per il futuro del Medio Oriente" con "una visione comune per la pace, la sicurezza e la prosperità". (segue) (Res)