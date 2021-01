Medio Oriente: gli Accordi di Abramo e il nuovo assetto voluto da Trump e alleati regionali (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In seguito alla normalizzazione delle relazioni con Emirati e Bahrein, Israele - sempre con il sostegno degli Stati Uniti - ha avviato i rapporti diplomatici con il Sudan e riallacciato i contatti con il Marocco, sospesi agli inizi del secolo corrente a causa delle operazioni militari dello Stato ebraico nella Striscia di Gaza. Inoltre, a fine novembre la stampa israeliana ha riferito dell'incontro tra il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, Pompeo e il principe ereditario saudita, Mohammad bin Salman, a Neom, futuristica città sul Mar Rosso. L'incontro, mai smentito da Gerusalemme, segna la direzione verso cui sta andando la regione, sebbene divergenze interne al regno saudita non rendano possibile nell'immediato una normalizzazione delle relazioni. Da tenere in considerazione, inoltre, il ruolo simbolico dell'Arabia Saudita per l'ecumene islamica, in quanto sede delle due sacre moschee di Mecca e Medina. (segue) (Res)