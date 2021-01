Editoria: viaggio tra le librerie indipendenti milanesi, nel 2020 lettori aumentati e più attenti al quartiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020 aumentano i lettori in Italia: a ottobre la percentuale di cittadini (15-74 anni) che dichiara di aver letto un libro (compresi eBook e audiolibri) negli ultimi dodici mesi si attesta al 61 per cento, contro il 58 per cento del 2019 e il 55 per cento del 2018. A rilevarlo è l'indagine "La lettura e i consumi culturali nell'anno dell'emergenza", a cura del Centro per il libro e la lettura (Cepell) del Mibact e dell'Associazione italiana editori (Aie), con la collaborazione di Pepe Research. Nonostante l'aumento della platea di chi legge libri cartacei acquistati online (38 per cento dei lettori), le librerie però resistono. A ottobre dichiarano di frequentarle il 67 per cento dei lettori, dato sì inferiore al 2019 (era il 74 per cento) ma in netto recupero rispetto al 20 per cento di maggio. Ed è così anche per le librerie indipendenti milanesi, nonostante il capoluogo lombardo sia in una delle regioni italiane più colpite dalla pandemia da Coronavirus. Intervistando diverse realtà indipendenti a Milano, in zone della città a volte opposte, dal centro alla periferia, il quadro delineato dall'indagine rispecchia quello riscontrato dai proprietari delle librerie di quartiere, diventate sempre più un luogo di ritrovo: o pareggi di vendite rispetto all'anno scorso o addirittura aumenti di fatturato. Mariana è uno dei soci della libreria "Covo della Ladra" in via Scutari, vicino a via Padova, nella zona nord della città: "Quest'anno c'è stata più attenzione per gli esercizi commerciali di prossimità, molti lettori che prima magari erano più orientati verso il centro invece adesso hanno riscoperto quello che hanno sotto casa, almeno nel nostro quartiere". I librai milanesi non si sono fatti cogliere impreparati: già prima della pandemia tutti avevano servizi di consegne a domicilio e durante il primo e secondo lockdown si sono attrezzati per continuare a recapitare i libri direttamente a casa dei propri lettori, vecchi e nuovi. (segue) (Rem)