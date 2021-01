Editoria: viaggio tra le librerie indipendenti milanesi, nel 2020 lettori aumentati e più attenti al quartiere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quest'anno, nonostante i due mesi di chiusura, registriamo una crescita a doppia cifra - ha dichiarato Vittorio Graziani, della libreria Cento Fiori in piazzale Dateo - durante il lockdown facevamo consegne direttamente noi, in qualche modo è stato anche un modo per fidelizzare molte più persone del quartiere, i clienti vedevano me, non un corriere, e questo ha contribuito a creare una relazione ancora più profonda". Ci sono state comunque diverse iniziative che hanno provato a creare una rete tra le librerie indipendenti, anche per provare a intercettare parte di quella clientela che normalmente si rivolgeva ai grandi colossi dell'e-commerce. Tra queste "Libri da Asporto" e "Bookdealer", servizi ai quali ha aderito anche la storica libreria in via San Vittore, Il Trittico: "Avevamo un servizio nostro di consegna a domicilio, siamo stati sempre attivi anche attraverso i nostri canali social, ma abbiamo aderito a 'Libri da Asporto' in prima battuta, un portale che ha portato in giro il nome delle realtà librarie operative e questa cosa ci ha garantito di lavorare su piazze assolutamente imprevedibili: abbiamo spedito non solo a Milano ma anche in Sicilia o in Trentino. Siamo stati tra i primi ad aderire anche a Bookdealer, un meccanismo ancora in rodaggio, che però è una rete importante che favorisce il circuito delle librerie indipendenti, non tanto per lo stoccaggio, che rimane all'interno dei nostri negozi, ma a livello organizzativo". Oltre a una maggiore attenzione da parte dei lettori per le realtà di quartiere, tutti i librai milanesi hanno sottolineato l'importanza della nuova legge sul libro, entrata in vigore dal 25 marzo 2020, in pieno lockdown. "Questa legge - ha spiegato Graziani della Libreria Cento Fiori - è stata importantissima, costruita sul modello francese, che prevede uno sconto massimo che tutti possono fare, grandi gruppi compresi, al 5 per cento, non più al 15 per cento come si faceva una volta". (segue) (Rem)