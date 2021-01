Editoria: viaggio tra le librerie indipendenti milanesi, nel 2020 lettori aumentati e più attenti al quartiere (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si sono inoltre molto regolamentati - ha proseguito Graziani - anche i tempi e i modi delle campagne promozionali degli editori. Questo ha fatto sì, in parole povere, che tutti giocassimo alle stesse regole, e secondo me è stato un fattore che ha portato, insieme agli altri, a un aumento della clientela nelle piccole librerie". Tra gli aiuti arrivati dalle istituzioni sono stati citati da molti i bandi alle biblioteche. "Sono stati incentivati da settembre, anche noi abbiamo partecipato, abbiamo rifornito un paio di biblioteche e fondazioni private che erano già nostri clienti, ma che hanno avuto più potere d'acquisto rispetto al passato", ha raccontato Mariana della libreria "Covo della Ladra". Tra gli aiuti sono stati citati anche i prestiti di 25 mila euro per le imprese, il credito d'imposta del decreto Cura Italia ma anche "il bando del Comune di Milano di sostegno ai luoghi di cultura, che - ha precisato Davide Mosca, direttore della Libreria Verso, in corso di Porta Ticinese - è stato interessante, ma durante il lockdown ci sono state anche altre iniziative come la possibilità di finanziamenti agevolati". Si deve comunque pensare anche al futuro, e nonostante le previsioni dei direttori e proprietari di librerie indipendenti milanesi siano positive, la fetta di mercato destinata all'online è sempre in crescita e questo è un dato di fatto che necessariamente comporta delle riflessioni. "Temo - ha spiegato Mosca - che entro un anno, anche in una situazione normale, circa la metà dei libri saranno venduti online in Italia. Diventa fondamentale quindi ogni anno fornire un servizio nuovo e diverso, toccare altre corde che il pacco anonimo e la tecnologia non toccano. Tutto questo va dal pacchetto regalo e il biglietto che viene fatto in libreria per Natale fino ai consigli nella scelta, tutto quello che ancora l'uomo riesce a fare rispetto agli algoritmi e all'informatica pura". (segue) (Rem)