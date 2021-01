Editoria: viaggio tra le librerie indipendenti milanesi, nel 2020 lettori aumentati e più attenti al quartiere (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È decisivo - ha proseguito il direttore della Libreria Verso - che le persone si sentano prima cittadini o lettori e poi consumatori. Il diritto del lettore di essere consigliato, di avere uno scambio personale, dovrebbe venire prima del diritto al cambio e del diritto alla velocità, che sono tipici dell'ottica solo del consumatore. Solo le scelte etiche ormai possono salvare, in ogni campo, dall'ecologia alla politica fino al campo economico e civile. Ormai pare chiaro che sia necessaria una consapevolezza e una responsabilità etica, perché non si può più rinviare alla prossima generazione il problema". "Quando tutto ritornerà alla normalità, cosa rimarrà di questo flusso nelle piccole librerie?", si è domandato Graziani di Cento Fiori. "Molto - la sua risposta - dipende da come ci siamo mossi in questi mesi. Noi abbiamo avuto un'occasione: maneggiare e relazionarci a tante persone in più, ora bisogna vedere se il nostro comportamento in questo periodo è stato buono, da quello che siamo come realtà". Una visione per il futuro roseo espressa anche dal proprietario della Libreria il Trittico, che ha dovuto anche affrontare le difficoltà legate ai lavori della M4: "Il futuro io lo vedo perfetto e positivo - deve essere così - ma è determinato semplicemente da una propensione che poi abbiamo bene o male tutti quando ci alziamo alla mattina: andiamo a lavorare. Due giorni prima del lockdown ero nello sconforto più totale, mi sono detto 'è finita', tra il cantiere e il Covid, però il giorno dopo ero qui alle sei e mezza del mattino. Bisogna essere sul campo e presenti, perché la libreria è anche un'attività come qualsiasi altra: se alla fine del mese non paghi i fornitori, il padrone di casa e lo stipendio, dopo 20 giorni chiudi". (Rem)