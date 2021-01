Asti: botto di capodanno lo ferisce all'addome, muore 13enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ragazzino di 13 anni è morto la notte di Capodanno ad Asti. E' successo nella zona di via Guerra, dove sorge un campo rom. Stando ai primi accertamenti, il decesso sarebbe avvenuto in seguito a una ferita all'addome provocata da un fuoco d'artificio. Non si esclude, però, un colpo di pistola. Il giovane è stato trasportato subito nell'ospedale della città, dove però è arrivato in arresto cardiaco. I parenti avrebbero voluto vedere il corpo del ragazzino, su cui però sarà disposta l'autopsia. Sull'accaduto indagano i carabinieri di Asti. (Rpi)