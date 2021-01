Covid: Mattarella, serve responsabilità, coltivare cultura della cura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia ci ha ricordato l’importanza della cultura della cura. Lo ha scritto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio a papa Francesco. “A nome della Repubblica Italiana e mio personale, desidero rivolgerle un riconoscente ringraziamento per l’alto messaggio che ha voluto indirizzare ai capi di Stato e di governo, ai fedeli delle diverse religioni e a tutti gli uomini e le donne di buona volontà in occasione della 54esima Giornata mondiale della pace - ha affermato -. Il tema ‘La cultura della cura come percorso di pace’ offre a tutti noi, soprattutto a coloro che rivestono cariche pubbliche a tutti i livelli, un importante spunto di riflessione – quanto mai attuale in questo momento – circa la necessità di operare per un progresso umano che ritrovi nella fraternità, nella giustizia e nella pace le sue stesse fondamenta. L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, come costantemente ricordato da vostra santità nel corso degli ultimi mesi, si è inserita in un contesto non privo di criticità – climatiche, alimentari, economiche, migratorie – tra loro collegate. La pandemia le ha aggravate, vi ha aggiunto lutti e sofferenza, ha reso ancor più precarie le condizioni di quanti già sperimentavano difficoltà”. (segue) (Com)