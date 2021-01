Torino: all'ospedale Maria Vittoria la prima bimba nata nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima nata nel 2021 a Torino è stata la piccola Doaa. E' venuta alla luce sette minuti dopo la mezzanotte all'ospedale Maria Vittoria, nella Ostetricia e Ginecologia​ direttore dottor Biagio Contino: pesa 2.815 grammi, la mamma l’ha messa al mondo con un parto naturale. Al Sant’Anna questo inizio d'anno ci sono stati due parti spontanei in contemporanea all'1:27, quando è nata Nicolle , 3 kg e 220 grammi per la gioia di mamma Veronica, papà Marco e Diego, il fratellino di 2 anni. Sempre alle 1:27 è nata Sofia Maria, 3 kg e 110 grammi per la felicità di mamma Libera e papà Giulio. L'ultimo nato del 2020 al Sant'Anna è stato invece Gioele, 3 kg e 830 grammi, nato da parto spontaneo al Centro Nascita del Sant'Anna alle 23:53, terzogenito di mamma Monica e Papà Martino: a casa lo attendono Luca 14 anni e Daniele 10 anni. (Rpi)